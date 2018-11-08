В Сочи 12-летняя девочка выпала из окна школы

Сочи, Краснодарский край, 8 ноября 2018, 15:33 — REGNUM 12-летняя девочка выпала из окна здания школы в городе Сочи Краснодарского края. Ребенок получил травмы.
Как сообщил портал «Живая Кубань», инцидент произошел 7 ноября в конце дня, в школе в микрорайоне Блиново. Ученица выпала из окна третьего этажа. Сейчас она находится в больнице.
«Кубанские новости» уточнили, что у ребенка переломы позвоночника и пятки. Угрозы для ее жизни нет.
В школе проводится внутреннее расследование. Следственные органы, в свою очередь, начали доследственную проверку по факту падения девочки.