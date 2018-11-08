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В Сочи 12-летняя девочка выпала из окна школы

Происшествия

Школьница в больнице, следственные органы начали проверку

В Сочи 12-летняя девочка выпала из окна школы
Цитата из х/ф «Антихрист». Реж. Ларс фон Триер. 2009. Франция, Германия и др
Падение из окна

Сочи, Краснодарский край, 8 ноября 2018, 15:33 — REGNUM  12-летняя девочка выпала из окна здания школы в городе Сочи Краснодарского края. Ребенок получил травмы.

Как сообщил портал «Живая Кубань», инцидент произошел 7 ноября в конце дня, в школе в микрорайоне Блиново. Ученица выпала из окна третьего этажа. Сейчас она находится в больнице.

«Кубанские новости» уточнили, что у ребенка переломы позвоночника и пятки. Угрозы для ее жизни нет.

В школе проводится внутреннее расследование. Следственные органы, в свою очередь, начали доследственную проверку по факту падения девочки.

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Происшествия в учебных заведениях
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