В Сочи 12-летняя девочка выпала из окна школы

Цитата из х/ф «Антихрист». Реж. Ларс фон Триер. 2009. Франция, Германия и др

Сочи, Краснодарский край, , 15:33 — REGNUM 12-летняя девочка выпала из окна здания школы в городе Сочи Краснодарского края. Ребенок получил травмы.

Как сообщил портал «Живая Кубань», инцидент произошел 7 ноября в конце дня, в школе в микрорайоне Блиново. Ученица выпала из окна третьего этажа. Сейчас она находится в больнице.

«Кубанские новости» уточнили, что у ребенка переломы позвоночника и пятки. Угрозы для ее жизни нет.

В школе проводится внутреннее расследование. Следственные органы, в свою очередь, начали доследственную проверку по факту падения девочки.