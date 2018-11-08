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Один человек погиб и двое пострадали при жесткой посадке Ми-8 под Тверью

Происшествия

В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются

Один человек погиб и двое пострадали при жесткой посадке Ми-8 под Тверью
Максим Цуканов © ИА REGNUM
Вертолет Ми-8

Тверь, 8 ноября 2018, 15:26 — REGNUM  В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Тверской области погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает 8 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Из четырех человек, находившихся на борту, один погиб и двое пострадали», — сказал он.

Напомним, инцидент произошел днем 8 ноября в районе населенного пункта Бобыльщина в Жарковском районе. На место происшествия прибыли оперативная группа МЧС, пожарные и медики. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

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Авиапроисшествия
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