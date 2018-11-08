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Видео: в США вор без штанов провалился сквозь крышу кафе

Происшествия

Когда полиция нашла его штаны, она смогла выяснить личность мужчины

Монтгомери, США, 8 ноября 2018, 15:13 — REGNUM  В сети набирает популярность ролик, который сняли жители штата США Алабама. К неожиданности посетителей одного из кафе сквозь его крышу внезапно провалился мужчина без штанов, который тут же начал драться с окружающими. Видео было опубликовано 7 ноября на YouTube-канале US Express.

В итоге он покинул кафе, владельцы которого тут же обратились в полицию. Когда правоохранительные органы начали расследование, выяснилось, что это был 27-летний преступник по имени Гленн Боста, которого ищут за совершение краж со взломом. Имя мужчины удалось выяснить, когда полицейские обнаружили в кафе его штаны, в кармане которых находилось удостоверение личности.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, в котором показано, как пес из США не может войти в дом, поскольку думает, что перед ним закрытая стеклянная дверь. Его хозяевам для того, чтобы их питомец не остался на улице, приходится делать вид, что они её открывают.

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Происшествия в США
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