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В Таджикистане 27 человек погибли в результате бунта в тюрьме — СМИ

Происшествия

Столкновения начались после того, как один из заключенных напал на охранника и завладел его автоматом

Душанбе, 8 ноября 2018, 15:04 — REGNUM  В результате беспорядков в тюрьме на севере Таджикистана погибли по меньшей мере 25 заключенных и двое сотрудников правопорядка. Об этом сообщает 8 ноября Reuters.

По сведениям источников агентства в МВД республики, столкновения в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанд начались вечером 7 ноября, когда один из заключенных, считающийся членом террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напал на охранника и завладел его автоматом.

Ранее сообщалось, что несколько заключённых совершили побег. На место ЧП были брошены силы милицейского спецназа, которые подавили бунт. В настоящее время ведется расследование произошедших событий.

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Происшествия в местах лишения свободы
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