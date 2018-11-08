В Таджикистане 27 человек погибли в результате бунта в тюрьме — СМИ

Душанбе, , 15:04 — REGNUM В результате беспорядков в тюрьме на севере Таджикистана погибли по меньшей мере 25 заключенных и двое сотрудников правопорядка. Об этом сообщает 8 ноября Reuters.

По сведениям источников агентства в МВД республики, столкновения в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанд начались вечером 7 ноября, когда один из заключенных, считающийся членом террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напал на охранника и завладел его автоматом.

Ранее сообщалось, что несколько заключённых совершили побег. На место ЧП были брошены силы милицейского спецназа, которые подавили бунт. В настоящее время ведется расследование произошедших событий.

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