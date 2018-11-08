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Россельхознадзор уничтожил более 1,5 тонны запрещенных к ввозу сыров

Происшествия

Документы на сырную продукцию отсутствовали

Россельхознадзор уничтожил более 1,5 тонны запрещенных к ввозу сыров
Иллюстрация: Defense.gov
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Москва, 8 ноября 2018, 14:54 — REGNUM  В Шебекинском районе Белгородской области сотрудники Россельхознадзора уничтожили две крупные партии запрещенной к ввозу в Россию сырной продукции, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки 6 ноября были задержаны два автомобиля УАЗ «Патриот. В первом автомобиле находилось 213 головок сыра FRIKO (Голландия) весом 1 000,32 кг. Во втором автомобиле обнаружено 43 короба с сыром «Бiлозгар-Экстра «(Украина) весом 569,74 кг.

Отмечается, что документы на сырную продукцию отсутствовали, владельца продукции установить не удалось. Неизвестен способ, которым запрещенная к ввозу в Россию продукция привезена в Белгородскую область. В соответствии с указами президента РФ вся запрещенная к ввозу в Россию продукция изъята и уничтожена на полигоне бытовых отходов в г. Шебекино.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Подмосковье обнаружили более 13 тонн сыров из европейских стран, запрещенных к ввозу в Россию. Молочная продукция изъята из оборота и уничтожена в соответствии с действующим законодательством механическим способом на сортировочной площадке в Мособласти.

Подробнее: В Подмосковье уничтожили более 13 т санкционной продукции

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