Муж телеведущей Елены Малышевой попал в больницу

Москва, , 14:51 — REGNUM Супруг известной телеведущей Елены Малышевой Игорь Малышев попал в дорожную переделку и оказался на больничной койке. Инцидент случился несколько дней назад в центре Москвы. Как передаёт Пятый канал, мужчина оказался под колёсами автобуса.

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Медики зафиксировали у пострадавшего ссадины, ушибы и сотрясение мозга.

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили факт ДТП, но не уточнили личность пострадавшего.

Напомним, Елена Малышева является руководителем и ведущей популярных телепрограмм о здоровье.