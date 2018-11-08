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Уснул за рулём — в Крыму назвали причину ДТП с детьми

Происшествия

Микроавтобус с людьми вылетел с дороги в забор

Уснул за рулём — в Крыму назвали причину ДТП с детьми
Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР
Заснул за рулём

Саки, Крым, 8 ноября 2018, 14:44 — REGNUM  Авария в Сакском районе Крыма, в результате которой пострадало шесть детей, могла произойти из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулём. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

«Автомобиль Renault, в котором находилась семья из девяти человек, врезался в забор. По предварительным данным, водитель уснул за рулём», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в микроавтобусе находились девять человек, семь из которых — дети возрастом от 6 до 13 лет. После ДТП шесть пассажиров были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть детей

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Дорожно-транспортные происшествия
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