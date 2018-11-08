В Омске у банды бутлегеров изъяли 28 тысяч бутылок нелегального алкоголя

Омск, , 14:39 — REGNUM В Омске оперативники пресекли факт незаконной перевозки, хранения и реализации алкоголя. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 8 ноября, в УМВД России по Омской области.

Полицейские выяснили, что в складских помещениях и в грузовом автотранспорте в районе Окружной дороги хранится немаркированная алкогольная продукция в особо крупном размере. В результате были задержаны трое омичей. Самому старшему из них 53 года, остальным — 25 и 36 лет. В их транспорте нашли травматический пистолет, принадлежащий старшему из фигурантов.

Мужчины осуществляли незаконную перевозку, хранение и реализацию алкоголя на территории города Омска. В ходе обысков изъято 28 тысяч единиц алкогольной продукции. Проверка продолжается, в частности, полицейские ищут каналы поставки алкоголя.

Добавим, разгружали спиртное шестеро жителей ближнего зарубежья, нарушивших миграционное законодательство. Они будут выдворены за пределы Российской Федерации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, крупную партию контрафактного алкоголя недавно выявили в Хакасии. Реализовывал товар мужчина 1961 года рождения. В ходе осмотра гаража и автомобиля абаканца правоохранители обнаружили и изъяли десятки бутылок с «палёнкой», а также 11 литров этилового спирта и 11 литров коньяка в пластиковой таре общей стоимостью более 27 тысяч рублей.

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