В Воронеже лже-ясновидящая похитила 28 млн и отправилась в колонию

Воронеж, , 14:34 — REGNUM Приговор по громкому уголовному делу в отношении лже-ясновидящей, обманувшей нескольких человек на общую сумму в 28 млн рублей, вынес суд в Воронеже 8 ноября, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

30-летняя, нигде не работающая Светлана Д. признана судом виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере»).

Судом и следствием установлено, что в течение полутора лет, с лета 2014 года по апрель 2015 года, женщина выдавала себя за ясновидящую и оказывала «услуги» в обмен на деньги. У пяти потерпевших она похитила в общей сложности более 28 млн рублей.

Люди, обращавшиеся к «ясновидящей», узнавали о ней от знакомых и родственников. Один из потерпевших рассказал на суде, что Светлана Д. просила его подыскать ей клиентов из числа состоятельных людей: в ее клиентской базе малообеспеченных людей не было. При этом она обращала внимание на людей, оказавшихся в трудной ситуации, с психологическими проблемами. Светлана Д. обещала помочь, но за это требовала заплатить ей крупные суммы денег. Если же клиенты пытались вернуть деньги обратно, то «ясновидящая» рассказывала им, что они и их родные будут тяжело болеть и могут умереть.

По заключению психологической судебной экспертизы, обвиняемая использовала широкий спектр приемов манипулирования сознанием людьми и в итоге добивалась своей цели — люди несли ей немалые суммы денег, от 90 тысяч до 24 млн рублей. Одна из потерпевших распродала свою недвижимость в Воронеже и в Москве, влезла в большие долги.

Подсудимая своей вины не признала, от дачи показаний она отказалась. Потерпевшие просили суд назначить Светлане Д. наказание в виде лишения свободы — в том числе в назидание другим мошенникам.

Согласившись с позицией прокурора, суд назначил виновной наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворены иски потерпевших о возмещении ущерба в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован в течение 10 дней.