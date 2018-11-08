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Только один пассажир получил травму при посадке самолета в лесу

Происшествия

По предварительной информации, у него вывих ноги

Архангельск, 8 ноября 2018, 14:31 — REGNUM  Первый вертолет доставил пассажиров совершившего аварийную посадку в лесу самолета, в Архангельск. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области.

При аварийной посадке самолета только один пассажир получил травму. По предварительной информации, у него вывих ноги. Его передали бригаде скорой помощи. Остальные пассажиры и члены экипажа травм не получили.

Всего эвакуировано 11 пассажиров, в том числе 1 ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту жесткой посадки самолета АН-2 возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Предварительная причина ЧП — обледенение воздушного судна. На авиапредприятии инцидент пока не комментируют.

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Жесткая посадка АН-2 в архангельском лесу
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