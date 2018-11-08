Вертолет Ми-8 совершил жёсткую посадку в Тверской области

Тверь, , 14:24 — REGNUM В Жарковском районе Тверской области совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

«Поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Бобыльщина Жарковского района совершил жесткую посадку вертолёт МИ-8», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, в результате инцидента жертв нет, на место происшествия выехала оперативная группа МЧС, пожарные и медики.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября самолет АН-2 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в лесу в 50 км от Архангельска. На борту было 11 человек, в том числе один ребенок. Все находившееся в самолете остались живы.

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