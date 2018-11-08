По факту жесткой посадки АН-2 в архангельском лесу возбудили уголовное дело

Архангельск, , 14:21 — REGNUM Архангельский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту жесткой посадки АН-2 возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня утром самолет АН-2 с пассажирами на борту вылетел из архангельского аэропорта «Васьково» в Мезенский район. Примерно в 50 км от Архангельска борт совершил жесткую посадку в лесу. На борту было 11 человек, в том числе один ребенок. Все находившееся в самолете остались живы. Их эвакуировали вертолетом.

По предварительной информции, причиной ЧП стало обледенение судна.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя Архангельского следственного отдела на транспорте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствующих происшествию.