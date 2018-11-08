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В Калифорнии при стрельбе в баре погибли 13 человек

Происшествия

Очевидцы отмечают, что у стрелка был дробовик и дымовые гранаты

В Калифорнии при стрельбе в баре погибли 13 человек
Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США
Стрелок

Таузанд-Окс, США, 8 ноября 2018, 14:18 — REGNUM  Тринадцать человек погибли в результате стрельбы в американском городе Таузанд-Окс (штат Калифорния). Об этом сообщает Associated Press.

Вооруженный мужчина открыл огонь по людям в заведении Borderline Bar & Grill вечером 7 ноября. Сам злоумышленник также погиб.

Очевидцы отмечают, что у стрелка был дробовик и дымовые гранаты. Он выстрелил в охранника бара, а потом принялся стрелять в других людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранения получил офицер полиции. Первоначально сообщалось о шести раненых.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калифорнии минимум шестеро человек ранены при перестрелке в баре

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Происшествия в США
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