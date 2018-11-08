В Калифорнии при стрельбе в баре погибли 13 человек

Таузанд-Окс, США, 8 ноября 2018, 14:18 — REGNUM Тринадцать человек погибли в результате стрельбы в американском городе Таузанд-Окс (штат Калифорния). Об этом сообщает Associated Press.
Вооруженный мужчина открыл огонь по людям в заведении Borderline Bar & Grill вечером 7 ноября. Сам злоумышленник также погиб.
Очевидцы отмечают, что у стрелка был дробовик и дымовые гранаты. Он выстрелил в охранника бара, а потом принялся стрелять в других людей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранения получил офицер полиции. Первоначально сообщалось о шести раненых.
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