В Калифорнии при стрельбе в баре погибли 13 человек

Таузанд-Окс, США, , 14:18 — REGNUM Тринадцать человек погибли в результате стрельбы в американском городе Таузанд-Окс (штат Калифорния). Об этом сообщает Associated Press.

Вооруженный мужчина открыл огонь по людям в заведении Borderline Bar & Grill вечером 7 ноября. Сам злоумышленник также погиб.

Очевидцы отмечают, что у стрелка был дробовик и дымовые гранаты. Он выстрелил в охранника бара, а потом принялся стрелять в других людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранения получил офицер полиции. Первоначально сообщалось о шести раненых.

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