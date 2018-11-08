В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть детей

Симферополь, , 14:12 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Крыму пострадали шесть детей, сообщает 8 ноября пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, микроавтобус «Рено», в котором находилась семья из восьми человек, двигался в сторону Севастополя. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, выехал за пределы проезжей части и врезался в забор.

В результате дети получили травмы различной степени тяжести, двое были доставлены в больницу, остальным помощь оказали на месте. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Крыме в результате ДТП с участием пассажирского автобус погибли пять человек.

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