В порту Генуи обнаружено 270 килограммов героина

Генуя, Италия, , 13:57 — REGNUM Сотрудники итальянской полиции и таможни обнаружили в порту Генуи контейнеры с 270 килограммами героина, сообщает Il Giornale в четверг, 8 ноября.

Наркотики были обнаружены в контейнерах, которые прибыли в Геную из Ирана. Это самая крупная подобная находка за последние 20 лет.

Полиция провела контролируемую поставку груза туда, куда злоумышленники и намеревались его направить, и с помощью коллег из Швейцарии, Нидерландов, Бельгии и Франции завершили операцию арестом двух человек.