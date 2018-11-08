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В порту Генуи обнаружено 270 килограммов героина

Происшествия

Это самая крупная подобная находка за последние 20 лет

Генуя, Италия, 8 ноября 2018, 13:57 — REGNUM  Сотрудники итальянской полиции и таможни обнаружили в порту Генуи контейнеры с 270 килограммами героина, сообщает Il Giornale в четверг, 8 ноября.

Наркотики были обнаружены в контейнерах, которые прибыли в Геную из Ирана. Это самая крупная подобная находка за последние 20 лет.

Полиция провела контролируемую поставку груза туда, куда злоумышленники и намеревались его направить, и с помощью коллег из Швейцарии, Нидерландов, Бельгии и Франции завершили операцию арестом двух человек.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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