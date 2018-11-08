Четверг, 8 Ноября 2018 года
14:41:16 МСК

Следователи начали проверку после инцидента с Ан-2 под Архангельском

Происшествия

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Следователи начали проверку после инцидента с Ан-2 под Архангельском
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет

Архангельск, 8 ноября 2018, 13:51 — REGNUM  В Архангельской области следователи начали проверку после происшествия с самолетом Ан-2, который совершил экстренную посадку в лесу, сообщает 8 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-западного следственного управления на транспорте СКР.

«По факту лётного инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, самолет вынужденно сел днем 8 ноября в лесу на расстоянии примерно 50 км от Архангельска. В момент инцидента на борту воздушного судна находились девять пассажиров, включая ребенка, и два члена экипажа.

По предварительным данным, один человек получил вывих ноги, помощь ему оказал находившийся на борту врач. К месту ЧП отправлены два вертолёта Ми-8 со спасателями.

Читайте ранее в этом сюжете: Севший в лесу под Архангельском Ан-2 сильно поврежден

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить