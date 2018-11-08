Следователи начали проверку после инцидента с Ан-2 под Архангельском

Архангельск, , 13:51 — REGNUM В Архангельской области следователи начали проверку после происшествия с самолетом Ан-2, который совершил экстренную посадку в лесу, сообщает 8 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-западного следственного управления на транспорте СКР.

«По факту лётного инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, самолет вынужденно сел днем 8 ноября в лесу на расстоянии примерно 50 км от Архангельска. В момент инцидента на борту воздушного судна находились девять пассажиров, включая ребенка, и два члена экипажа.

По предварительным данным, один человек получил вывих ноги, помощь ему оказал находившийся на борту врач. К месту ЧП отправлены два вертолёта Ми-8 со спасателями.

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