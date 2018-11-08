В Воронеже вандалы измазали краской портрет Ленина

Воронеж, , 13:51 — REGNUM Своеобразно отметили 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции в Воронеже — в Комсомольском сквере неизвестные вандалы измазали краской стенд, посвященный истории ВЛКСМ. Фотографии появились в социальных сетях 8 ноября. Судя по ним, досталось знаку комсомольской организации, на котором изображен портрет Владимира Ленина, а также надписи «Всесоюзный Ленинский коммунистический Союз молодежи»: они оказались замазаны черной краской.

Сейчас в происшествии разбирается полиция — проводится проверка, устанавливаются причастные к акту вандализма. Тем временем, коммунальщики уже устранили последствия хулиганской выходки: стенд отмыли.

Отметим, что знак, посвященный 100-летию ВЛКСМ, был установлен совсем недавно, в также недавно благоустроенном Комсомольском сквере в центре Воронежа.