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В Воронеже вандалы измазали краской портрет Ленина

Происшествия

Отмывать пришлось коммунальщикам

Воронеж, 8 ноября 2018, 13:51 — REGNUM  Своеобразно отметили 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции в Воронеже — в Комсомольском сквере неизвестные вандалы измазали краской стенд, посвященный истории ВЛКСМ. Фотографии появились в социальных сетях 8 ноября. Судя по ним, досталось знаку комсомольской организации, на котором изображен портрет Владимира Ленина, а также надписи «Всесоюзный Ленинский коммунистический Союз молодежи»: они оказались замазаны черной краской.

Сейчас в происшествии разбирается полиция — проводится проверка, устанавливаются причастные к акту вандализма. Тем временем, коммунальщики уже устранили последствия хулиганской выходки: стенд отмыли.

Отметим, что знак, посвященный 100-летию ВЛКСМ, был установлен совсем недавно, в также недавно благоустроенном Комсомольском сквере в центре Воронежа.

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Вандализм
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