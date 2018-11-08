Севший в лесу под Архангельском Ан-2 сильно поврежден

Архангельск, , 13:45 — REGNUM Самолет Ан-2, совершивший жесткую посадку в Архангельской области, серьезно поврежден. Об этом сообщает «5 канал».

Отмечается, что самолет не сохранил целостность конструкции. Вертолет со спасателями, высланный на место аварии, пока не смог приземлиться.

Посадку трудно осуществить, так как местность болотистая. Возможно, спасателям предстоит высадка с воздуха.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Архангельской области уточняют, что самолет вынужденно сел 8 ноября в 11:30 в лесу на расстоянии примерно 50 км от областного центра. Ан-2 следовал из Архангельска в село Сояна, на борту находятся девять пассажиров, включая ребенка, и два члена экипажа.

По предварительным данным, один человек получил вывих ноги, помощь ему оказал находившийся на борту врач. К месту аварии отправлены два вертолёта Ми-8 со спасателями.

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