МЧС и детские омбудсмены займутся профилактикой гибели детей

Москва, , 13:38 — REGNUM Глава МЧС Евгений Зиничев и Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова договорились объединить усилия по активизации в регионах профилактической и разъяснительной работы по профилактике детского травматизма и гибели детей в результате пожаров. Договоренность достигнута в ходе встречи глав двух ведомств, сообщается на сайте МЧС.

Поводом для встречи главы МЧС и детского омбудсмена стали участившиеся случаи гибели детей в результате пожаров. Так, по данным МЧС России с начала 2018 года на пожарах погибли 292 ребенка, что на 20% больше по сравнению с 2017 годом.

Зиничев и Кузнецова договорились о проведении в регионах России месячника ОБЖ, а также селекторного совещания с подключением всех субъектов РФ. В ближайшее время предстоит определить перечень профилактических и обучающих мероприятий, которые необходимо регулярно проводить в российских школах. Также в адрес руководителей регионов РФ будет направлено обращение о превентивных мерах, необходимых для профилактики гибели и травматизма детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, один из последних пожаров, в результате которого погибли дети, произошел 3 ноября 2018 года в селе Старый Буян в Самарской области. На месте пожара были обнаружены трое погибших детей в возрасте от 2,5 до 8 лет.

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