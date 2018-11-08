В Екатеринбурге обвиняемого в педофилии фитнес-тренера осудили на 8 лет

Екатеринбург, , 14:55 — REGNUM Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным тренера фитнес-центра в насильственных действиях сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста лица. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

Заседание проходило в закрытом режиме и журналистов допустили в зал суда на оглашение приговора. Как сообщают местные издания, осуждённый не считает себя виновным и намерен обжаловать приговор. Также по заявлению его адвоката, в суде была представлена только одна видеозапись камеры наружного наблюдения, которая и использовалась, как доказательство вины подзащитного, сообщает городской информационный портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено в ноябре 2017 года. С заявлением в полицию обратились родители семилетней девочки, которая посещала фитнес-клуб в Екатеринбурге. Они заявили, что их ребёнок стал жертвой домогательств со стороны неизвестного мужчины.

Вскоре по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки задержали фитнес-тренера клуба. Это произошло после изучения камер наружного наблюдения, которые установлены в фитнес-центре.

На видеозаписи видно, как девочка и мужчина сидят на разных концах стоящего в коридоре дивана. Мужчина что-то отмечает в бумагах и погружён в работу, а девочка просто сидит на диване. Через несколько минут мужчина уходит, а девочка остаётся.

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