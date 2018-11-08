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Напавший на бар в Калифорнии убит

Происшествия

В общей сложности пострадали 11 человек

Напавший на бар в Калифорнии убит
Иван Шилов © ИА REGNUM
Убийство

Таузанд-Окс, США, 8 ноября 2018, 13:34 — REGNUM  Неизвестный, устроивший вечером 7 ноября перестрелку в одном из баров калифорнийского города Таузанд-Окс, убит, заявили 8 ноября местные власти, сообщает американское агентство Associated Press.

По словам шерифа округа Вентура штата Калифорния Эрика Бушоу, нападавший застрелен в здании бара. Он также подчеркнул, что в общей сложности в результате инцидента пострадали 11 человек. В каком состоянии они находятся, не сообщается.

Напомним, поздним вечером 7 ноября неизвестный вошел в бар Borderline Bar & Grill и открыл огонь по посетителям.

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Происшествия в США
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