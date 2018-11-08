Транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки АН-2

Архангельск, , 13:25 — REGNUM Сотрудники транспортной полиции Северо-Запада проводят проверку по факту аварийной посадки АН-2 в Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, в 11:55 в дежурную часть Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в 50 км от Архангельска в лесном массиве около озера Сухое совершил аварийную жесткую посадку самолет АН-2, сообщением «Архангельск — Сояны — Долгощелье».

Установлено, что на борту воздушного судна находилось 11 пассажиров, из них 1 ребенок и 2 члена экипажа. Предварительная причина экстренной посадки — обледенение. Пострадавших нет.

В настоящее время принимаются меры по доставке пассажиров и оказания им необходимой помощи. Для эвакуации пассажиров прибыл вертолет МИ-8 с региональной поисковой спасательной группой и сотрудниками МЧС России по Архангельской области. Ожидается прибытие второго вертолета.

На место происшествия выехал Архангелький транспортный прокурор Виктор Бондаров.

Читайте развитие сюжета: Севший в лесу под Архангельском Ан-2 сильно поврежден