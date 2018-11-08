Воронежский правозащитник получил срок за незаконный игорный бизнес

Воронеж, , 13:20 — REGNUM Воронежский правозащитник Роман Хабаров приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима решением Левобережного суда города 8 ноября. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook, добавив, что его взяли под стражу в зале суда.

Хабарову обвинением вменялось участие в незаконной организации и проведении азартных игр, а также участие в организованном преступном сообществе. Обвинение по последней статье суд признал недоказанным и оправдал Хабарова с правом на реабилитацию. Приговор в законную силу не вступил.

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Как сообщало ИА REGNUM, Хабаров, бывший сотрудник органов внутренних дел, который после увольнения занялся правозащитной деятельностью, был задержан по подозрению в участии в организованной преступной группе, занимавшейся нелегальным игорным бизнесом в регионе в феврале 2014 года. Полиция раскрыла ОПГ, участники которой на территории Воронежа и области организовали проведение азартных игр. Тогда были установлены лидер группы, а также 11 активных участников. Незаконный доход бизнесменов оценивали в сумму более 50 млн рублей. Изначально Хабаров был взят под стражу и провел в СИЗО пять месяцев, затем был переведен под домашний арест и спустя еще полгода отпущен под подписку о невыезде. Добавим также, что дело в суд передали еще в 2015 году.

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