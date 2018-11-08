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Смерть двух девушек в коттедже под Петербургом вызвана отравлением

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Санкт-Петербург, 8 ноября 2018, 13:12 — REGNUM  Причиной смерти двух девушек, тела которых были найдены в коттедже в Пушкинском районе Петербурга, стало отравление. Об этом сообщило 8 ноября Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, после обнаружения 4 ноября тел погибших, 1996 и 1999 годов рождения, без внешних признаков насильственной смерти, была начата доследственная проверка, назначены экспертизы.

«По предварительным данным, смерть девушек наступила в результате отравления неизвестным веществом», — отметили в следственных органах.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)

В рамках следствия идет выяснение всех обстоятельств трагедии, экспертиза должна установить, от какого вещества наступила смерть потерпевших.

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Отравления химическими веществами
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