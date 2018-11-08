При жесткой посадке Ан-2 в Архангельской области никто не пострадал — СМИ

Архангельск, , 13:02 — REGNUM При жесткой посадке самолета Ан-2 в Архангельской области пострадавших нет, передает 8 ноября телеканал «РЕН-ТВ».

Ранее сообщалось, что воздушное судно, принадлежащее второму архангельскому объединенному авиаотряду, совершило жесткую посадку в районе поселения Васьково. На борту самолета находились 11 пассажиров и трое членов экипажа. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края самолет жесткую посадку совершил самолет Ан-2. Всего на борту находилось семь человек, включая двух пилотов.

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