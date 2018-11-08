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Жителям дома, взорвавшегося под Смоленском, выделят временное жилье

Происшествия

Первый подъезд дома находится в удовлетворительном состоянии, а вот второй специалисты намерены обследовать дополнительно

п. Пригорское, Смоленская область, 8 ноября 2018, 13:02 — REGNUM  Жителям дома, пострадавшего в результате взрыва в поселке Пригорское Смоленской области, предоставят временное жилье из маневренного фонда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области 8 ноября.

В администрации отметили, что в регионе по поручению губернатора Алексея Островского была оперативно сформирована и продолжает свою работу межведомственная комиссия с участием представителей региональных и федеральных ведомств.

Жильцы дома, пострадавшего от взрыва, временно размещены в спортивно-оздоровительном комплексе «Смена». Там созданы условия для проживания, людям оказывается необходимая помощь.

Между тем, сегодня, 8 ноября, ГУ МЧС по региону завершила обследование пострадавшего дома. Окончательный акт будет представлен позднее, однако уже сейчас, сообщили в пресс-службе администрации региона, можно говорить о том, что первый подъезд дома находится в удовлетворительном состоянии, а второй — требует проведения дополнительных экспертиз. В связи сейчас рассматриваются варианты предоставления жильцам подъезда №2 для временного размещения жилья в маневренном фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошел в Пригорском на улице Шкурлова вечером 6 ноября. В результате частично разрушен девятиэтажный жилой дом, взрыв повредил 16 квартир. Обошлось без жертв, но несколько человек получили травмы и были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Место взрыва газа в Смоленской области обследуют комплексом «Струна»

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Взрывы бытового газа
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