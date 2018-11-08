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В аэропорту Стамбула изъяли 3 кг кокаина

Происшествия

Наркотики подозреваемый прятал в кроссовках

Анкара, 8 ноября 2018, 13:05 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции изъяли в стамбульском аэропорту 3 кг кокаина у пассажира, прилетевшего из Южной Африки, сообщает 8 ноября Anadolu.

Подозреваемый прятал запрещенные препараты в четырех парах кроссовок, он был арестован и отправлен в тюрьму. Он предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Напомним, Турция испытывает некоторые сложности с распространением наркотических веществ в стране. Ранее министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу заявил о 80% контроле наркотрафика из ЕС Рабочей партией Курдистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Турции: РПК контролирует 80% наркотрафика из ЕС

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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