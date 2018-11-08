В Калифорнии минимум шестеро человек ранены при перестрелке в баре

Таузанд-Окс, США, , 12:50 — REGNUM В одном из баров города Таузанд-Окс (Калифорния, США) произошла перестрелка, в результате которой были ранены по меньшей мере шестеро человек, передает 8 ноября телеканал CBS.

По предварительным данным неизвестный открыл огонь из автоматического оружия в заведении Borderline Bar & Grill. По сведениям местных СМИ, инцидент произошел 7 ноября около 11:30 часов вечера. Сообщается, что в результате перестрелки пострадали шестеро человек. Ранен был офицер полиции и сам стрелок.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября один человек был ранен при стрельбе в Дартмутском колледже в США, город Хановер. Раненый не был студентом колледжа, отметили в полиции.

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