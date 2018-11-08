Четверг, 8 Ноября 2018 года
12:57:33 МСК

В ФРГ мигрант убил жену в присутствии детей и опубликовал фото в соцсетях

Происшествия

Ранее суд запретил ему приближаться к женщине из-за чрезмерно агрессивного поведения

Дортмунд, Германия, 8 ноября 2018, 12:38 — REGNUM  Жестокое преступление поразило жителей немецкого Дортмунда: горожанин иракского происхождения расправился со своей гражданской женой и выложил фото с места преступления в социальные сети, пишет газета Kronen Zeitung 8 ноября.

Убийство произошло 30 октября в присутствии общих детей пары: трехлетний ребенок спал, а шестилетний стал свидетелем преступления. 31-летний мужчина нанес смертельные ранения своей супруге, подозревая ее в измене.

Незадолго до убийства суд запретил ему приближаться к сожительнице из-за многочисленных актов агрессии.

Как рассказали в прокуратуре, фото тела преступник распространил через мессенджер WhatsApp, а также опубликовал на своей странице в Instagram. После этого он сам вызвал полицию и сдался.

Погибшая была похоронена 7 ноября, а злоумышленник находится под арестом в ожидании суда.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить