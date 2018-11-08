В ФРГ мигрант убил жену в присутствии детей и опубликовал фото в соцсетях

Дортмунд, Германия, , 12:38 — REGNUM Жестокое преступление поразило жителей немецкого Дортмунда: горожанин иракского происхождения расправился со своей гражданской женой и выложил фото с места преступления в социальные сети, пишет газета Kronen Zeitung 8 ноября.

Убийство произошло 30 октября в присутствии общих детей пары: трехлетний ребенок спал, а шестилетний стал свидетелем преступления. 31-летний мужчина нанес смертельные ранения своей супруге, подозревая ее в измене.

Незадолго до убийства суд запретил ему приближаться к сожительнице из-за многочисленных актов агрессии.

Как рассказали в прокуратуре, фото тела преступник распространил через мессенджер WhatsApp, а также опубликовал на своей странице в Instagram. После этого он сам вызвал полицию и сдался.

Погибшая была похоронена 7 ноября, а злоумышленник находится под арестом в ожидании суда.