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Четверо человек погибли в результате взрыва автобуса в Индии

Происшествия

Ответственность возлагают на боевиков-маоистов

Нью-Дели, 8 ноября 2018, 12:28 — REGNUM  По меньшей мере трое мирных жителей и один военнослужащий полувоенных формирований стали жертвами 8 ноября подрыва автобуса в центре Индии, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным полиции, теракт произошел в округе Дантевада, штата Чхаттисгарх. Местные власти возлагают ответственность на местных боевиков-маоистов. Этот теракт стал уже третьим за последние две недели.

Напомним, боевики-маоисты называют себя наксалитами. Они действуют в ряде штатов на востоке и юге Индии. Маоисты выступают в качестве защитниками бедных, отмечая, что борются с «помещиками, эксплуатирующими труд крестьян». В основе их идеологии лежат коммунистические идеи китайского лидера Мао Цзэдуна.

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