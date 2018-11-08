Четверо человек погибли в результате взрыва автобуса в Индии

Нью-Дели, , 12:28 — REGNUM По меньшей мере трое мирных жителей и один военнослужащий полувоенных формирований стали жертвами 8 ноября подрыва автобуса в центре Индии, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным полиции, теракт произошел в округе Дантевада, штата Чхаттисгарх. Местные власти возлагают ответственность на местных боевиков-маоистов. Этот теракт стал уже третьим за последние две недели.

Напомним, боевики-маоисты называют себя наксалитами. Они действуют в ряде штатов на востоке и юге Индии. Маоисты выступают в качестве защитниками бедных, отмечая, что борются с «помещиками, эксплуатирующими труд крестьян». В основе их идеологии лежат коммунистические идеи китайского лидера Мао Цзэдуна.