Брянский суд приговорил торговку героином из Узбекистана к 9 годам колонии

Брянск, , 12:24 — REGNUM Советский районный суд Брянска признал виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере гражданку Узбекистана, у которой было изъято более килограмма героина. Как сообщила 8 ноября пресс-служба УМВД России по Брянской области, женщина проведет в колонии общего режима девять лет.

Гражданка Узбекистана приехала в Брянск в январе 2018 года. В этот же день женщину задержали полицейские и нашли в ее квартире наркотики, предназначенные для продажи.

«Решением Советского районного суда города Брянска обвиняемая приговорена к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА ИА REGNUM, ранее сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группировки, которая распространяла наркотические вещества в 20 регионах России. У членов преступной группы изъята тонна запрещенных веществ.

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