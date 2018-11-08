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Брянский суд приговорил торговку героином из Узбекистана к 9 годам колонии

Происшествия

При задержании у женщины изъяли килограмм героина

Брянск, 8 ноября 2018, 12:24 — REGNUM  Советский районный суд Брянска признал виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере гражданку Узбекистана, у которой было изъято более килограмма героина. Как сообщила 8 ноября пресс-служба УМВД России по Брянской области, женщина проведет в колонии общего режима девять лет.

Гражданка Узбекистана приехала в Брянск в январе 2018 года. В этот же день женщину задержали полицейские и нашли в ее квартире наркотики, предназначенные для продажи.

«Решением Советского районного суда города Брянска обвиняемая приговорена к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА ИА REGNUM, ранее сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группировки, которая распространяла наркотические вещества в 20 регионах России. У членов преступной группы изъята тонна запрещенных веществ.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция задержала действовавшую в 20 регионах РФ банду наркоторговцев

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