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К приземлившемуся в лесу АН-2 направлен самолет МЧС

Происшествия

Жесткая посадка произошла из-за обледенения воздушного судна

Архангельск, 8 ноября 2018, 12:18 — REGNUM  Сегодня около 11:30 примерно в 50 километрах от Архангельска совершил вынужденную посадку самолёт АН-2, совершавший полёт по маршруту Архангельск — Мезень. На борту находилось 11 человек пассажиров, из них 1 ребёнок, и 2 члена экипажа. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области.

Жертв и пострадавших нет, разрушений самолёта нет. На место направляется вертолёт МИ-8 со спасателями на борту.

По информации источников в экстренных службах региона, ЧП произошло из-за обледенения самолета.

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Авиапроисшествия
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