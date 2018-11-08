К приземлившемуся в лесу АН-2 направлен самолет МЧС

Архангельск, , 12:18 — REGNUM Сегодня около 11:30 примерно в 50 километрах от Архангельска совершил вынужденную посадку самолёт АН-2, совершавший полёт по маршруту Архангельск — Мезень. На борту находилось 11 человек пассажиров, из них 1 ребёнок, и 2 члена экипажа. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области.

Жертв и пострадавших нет, разрушений самолёта нет. На место направляется вертолёт МИ-8 со спасателями на борту.

По информации источников в экстренных службах региона, ЧП произошло из-за обледенения самолета.