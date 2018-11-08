Экс-полицейского в Ингушетии обвиняют в вымогательстве полмиллиона рублей

Магас, , 12:07 — REGNUM В Ингушетии завершено расследование преступления, одним из участников которого стал бывший сотрудник полиции. Совершено оно было еще в декабре 2017 года, когда подозреваемый состоял в должности полицейского-кинолога отделения патрульно-постовой службы Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе СКР по региону.

Вместе с двумя соучастниками сотрудник полиции вымогал у жителя соседней республики 500 тыс. рублей, угрожая уголовным преследованием за обнаруженные в машине потерпевшего медицинские препараты, содержащие наркотические вещества. Их продал ему до того, как полицейский остановил машину «Mitsubishi Outlander» и незаконно провел в ней обыск, один из соучастников преступления.

После этого полицейский сел за руль чужого автомобиля, забрал водительское удостоверение у его владельца и начал катать его по городу Назрани. При этом сумма взятки в ходе переговоров была снижена до 250 тыс. рублей.

Часть требуемой суммы в размере 90 тыс. рублей была передана одному из соучастников преступления. Однако воспользоваться незаконно полученными денежными средствами преступники не успели. При получении взятки их задержали сотрудники полиции.

В настоящее время обвиняемый уволен из МВД, а уголовное дело передано в суд. Бывшего полицейского обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и похищении у гражданина документов.

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