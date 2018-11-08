В Архангельской области совершил жесткую посадку самолет Ан-2 — СМИ

Архангельск, , 12:05 — REGNUM Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области, передает 8 ноября РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев события.

По данным телеканала, инцидент произошел в районе поселения Васьково.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 11 человек. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобный инцидент произошел летом в Красноярском крае, где самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Эвенкийском муниципальном районе. Всего на борту находилось семь человек, включая двух пилотов.

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