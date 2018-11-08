В результате серии нападений в Афганистане убиты 13 полицейских

Кабул, , 12:01 — REGNUM Более десяти сотрудников полиции Афганистана стали жертвами целой серии нападения боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили 8 ноября власти страны, сообщает американское агентство Associated Press.

По словам члена местного совета провинции Газни Гулама Хассаина Чангиза, в результате нападения боевиков на блокпост полиции в округе Ходжани погибли восемь полицейских, в том числе командующий по округу.

Нападение продолжалось несколько часов, пока не прибыло подкрепление, благодаря которому удалось оттеснить радикалов. Им тем не менее удалось захватить оружие и боеприпасы.

В свою очередь, в провинции Вардак во время нападения на блокпост полиции боевики убили пятерых человек.

Официальный представитель радикальной группировки Забихулла Муджахид заявил о том, что все эти нападения совершены «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).