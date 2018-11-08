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На Ставрополье из-за пожара в школе эвакуировали более 250 человек

Происшествия

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет

Ставрополь, 8 ноября 2018, 11:50 — REGNUM  Почти 260 человек были эвакуированы из школы в Ставропольском крае из-за пожара, сообщает 8 ноября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Томузловское. По прибытию спасателей было установлено, что идет дым из-под пола, тушение происходит по рангу №2.

«На безопасное расстояние эвакуировано 258 человек», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии из-за короткого задымления в столовой гимназии эвакуировали более 600 человек.

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Пожары в детских и учебных учреждениях
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