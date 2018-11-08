Штормовое предупреждение передано по Алтайскому краю

Барнаул, , 12:07 — REGNUM В Алтайском крае на завтра, 9 ноября, передано штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, резким понижением температуры и снежными заносами. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю со ссылкой на прогноз синоптиков, в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, переходящие в снег, метель.

Порывы ветра могут составлять до 25 м/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последний месяц это уже не первое штормовое предупреждение, а обильный снегопад 3 ноября добавил хлопот коммунальщикам и дорожным службам, наблюдался всплеск ДТП.

Читайте ранее в этом сюжете: Снежный шторм идёт на Алтай