Экс-полпред губернатора Ставропольского края предстанет перед судом

Ессентуки, Ставропольский край, , 11:44 — REGNUM В Ставропольском крае до суда дошло громкое уголовное дело в отношении бывшего представителя губернатора Ставропольского края. О передаче дела в суд 7 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры. Чиновник обвиняется по статье о мошенничестве. Речь идет о весьма крупной сумме — в более чем 12 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый в период с июля по декабрь 2015 года получил около 12,1 млн рублей от директора местной фирмы — деньги якобы он планировал передать в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов, чтобы избавить бизнесмена от ответственности за сокрытие налогов. Фактически полученные деньги чиновник присвоил. Теперь уголовное дело направлено в Ессентукский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый был задержан в январе 2018 года. К этому моменту он уже был уволен с поста представителя губернатора, на котором курировал Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и Предгорный район.