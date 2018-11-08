Жителя Кабардино-Балкарии убили из-за замечания о недостойном поведении

Нальчик, , 11:28 — REGNUM В Кабардино-Балкарии совершено жестокое убийство. От рук двоих 22-летних молодчиков погиб житель города Нарткала. 37-летний мужчина пострадал из-за сделанного им замечания о недостойном поведении.

Преступники распивали спиртные напитки 3 ноября возле одного из многоквартирных домов по улице Тарчокова, а проходивший мимо прохожий сделал им замечание.

«Это послужило поводом для молодых людей наброситься на него и нанести множество ударов руками и ногами в область головы и туловища. От причиненных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении СКР по региону.

В настоящее время убийцы находятся под стражей, они дали признательные показания. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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