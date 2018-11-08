Четверг, 8 Ноября 2018 года
11:24:19 МСК

В США девочка начиняла иглами конфеты на Хэллоуин

Происшествия

12-летний мальчик, съевший начиненный иглами шоколадный батончик, получил многочисленные, хотя и неопасные, ранения

Роли, США, 8 ноября 2018, 10:50 — REGNUM  Школьница из округа Роуэн (штат Северная Каролина, США) уличена в опасной проделке — она начиняла швейными иглами конфеты на Хэллоуин, передает телеканал Fox8.

Отмечается, что в результате действий 11-летней девочки 12-летний мальчик, съевший начиненный иглами шоколадный батончик, получил многочисленные, хотя и неопасные, ранения. Позднее был зафиксирован еще один подобный случай. В настоящее время собранные материалы переданы в суд по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября стало известно, что в американском штате Огайо пятилетний мальчик попал в больницу, съев подаренную в канун Хеллоуина конфету. В сладости оказался метамфетамин.

Читайте также: В США ребенка на Хеллоуин угостили конфетой с наркотиком

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культура и общество США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить