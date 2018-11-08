В США девочка начиняла иглами конфеты на Хэллоуин

Роли, США, , 10:50 — REGNUM Школьница из округа Роуэн (штат Северная Каролина, США) уличена в опасной проделке — она начиняла швейными иглами конфеты на Хэллоуин, передает телеканал Fox8.

Отмечается, что в результате действий 11-летней девочки 12-летний мальчик, съевший начиненный иглами шоколадный батончик, получил многочисленные, хотя и неопасные, ранения. Позднее был зафиксирован еще один подобный случай. В настоящее время собранные материалы переданы в суд по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября стало известно, что в американском штате Огайо пятилетний мальчик попал в больницу, съев подаренную в канун Хеллоуина конфету. В сладости оказался метамфетамин.

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