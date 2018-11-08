В Обнинске автоледи сбила двухлетнего ребёнка во дворе жилого дома

Калуга, , 10:36 — REGNUM В Обнинске Калужской области 7 ноября около 13 часов 45 минут во дворе дома 8 по проспекту Маркса 32-летняя женщина, управлявшая автомашиной Киа, совершила наезд на двухлетнего ребенка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

В результате ДТП ребёнок остался жив, но получил травмы различной степени тяжести. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 7 ноября 2018 года на территории Калужской области в пяти дорожно-транспортных происшествиях пять человек, среди которых есть несовершеннолетний, пострадали, а один человек погиб.

Сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 42 ДТП с материальным ущербом, выявлено 4468 нарушений ПДД, 12 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 39 водителей управляли транспортом с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, 11 водителей нарушили правила перевозки детей, выявлено 67 нарушений ПДД пешеходами.