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Второй «Боинг» авиакомпании Lion Air пострадал в Индонезии

Происшествия

В результате удара Boeing 737-900 о столб было незначительно деформировано крыло

Бенгкулу, Индонезия, 8 ноября 2018, 10:35 — REGNUM  В Индонезии произошел еще один инцидент с самолетом авиакомпании Lion Air. Воздушное судно при вылете из города Бенгкулу задело мачту освещения, пишет портал Detik.

Отмечается, что в результате удара лайнера Boeing 737−900 о столб было незначительно деформировано крыло самолета. Из 143 пассажиров рейса никто не пострадал, их вылет состоялся другим бортом, уточняет онлайн-издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября произошла катастрофа индонезийского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевшего из Джакарты в Пангкалпинанг. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.

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Авиапроисшествия
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