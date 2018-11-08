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Наводнение произошло в индонезийской провинции Риау

Происшествия

Наводнение затронуло 44 населенных пункта

Наводнение произошло в индонезийской провинции Риау
Уильям Чарльз Пигуенит. Наводнение на реке Дарлинг (фрагмент). 1890

Батам, Индонезия, 8 ноября 2018, 10:33 — REGNUM  Около 4384 домов затоплены из-за большого количества осадков, выпавших в течение прошлой недели в провинции Риау, Индонезия, сообщает Antaranews.

Наводнение вызвано большим количеством осадков. По последним данным, уровень воды в окрестностях достиг 6,5 метров.

Сообщается, что наводнение затронуло 44 населенных пункта в 11 районах провинции Риау, на острове Суматра. Местные жители, однако, не торопятся перебираться в лагерь для беженцев.

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