Наводнение произошло в индонезийской провинции Риау

Батам, Индонезия, , 10:33 — REGNUM Около 4384 домов затоплены из-за большого количества осадков, выпавших в течение прошлой недели в провинции Риау, Индонезия, сообщает Antaranews.

Наводнение вызвано большим количеством осадков. По последним данным, уровень воды в окрестностях достиг 6,5 метров.

Сообщается, что наводнение затронуло 44 населенных пункта в 11 районах провинции Риау, на острове Суматра. Местные жители, однако, не торопятся перебираться в лагерь для беженцев.

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