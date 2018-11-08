Закрытый по решению прокуратуры ростовский колледж не принадлежит МЧС

Ростов-на-Дону, , 10:13 — REGNUM Закрытый по решению прокуратуры колледж противопожарной и спасательной службы ГУ МЧС России по Ростовской области не принадлежит. Об этом ИА REGNUM сообщила начальник пресс-службы регионального ведомства Марина Абрамченко.

«На территории Ростовской области нет учебных заведений, входящих в систему МЧС России», — уточнила собеседница агентства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее прокуратура Ростовской области проинформировала о том, что деятельность частного профессионального образовательного учреждения пресечена из-за отсутствия соответствующей лицензии. Колледж противопожарной и спасательной службы проработал с 2015 года. За это время студенты заплатили за обучение более 11 млн рублей.

Кроме того, руководитель учреждения стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

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