В Хакасии двое школьников спасли из огня троих детей

Абакан, , 10:10 — REGNUM В Хакасии двое подростков, 15 и 16 лет, спасли из пожара троих детей, сообщает 8 ноября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, днем 7 ноября в селе Красноозерное Усть-Абаканского района загорелся двухквартирный жилой дом. Очевидцами пожара стали двое подростков, которые сообщили о случившемся на пульт МЧС и эвакуировали из горящего дома семимесячную малышку и двух девочек, 2007 и 2014 годов рождения.

«Своевременные и решительные действия молодых людей позволили избежать большой беды, в настоящее время решается вопрос об их награждении», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии наградили жительницу Улан-Удэ Светлану Пежемскую, совершившую героический поступок при пожаре. Женщина спасла из огня 12 человек. Она вывела на улицу своих племянников и тётю, затем разбила стёкла в остальных квартирах и помогла выбраться наружу соседям.

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