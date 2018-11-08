При столкновении танкера и фрегата в Норвегии пострадали семь человек

Осло, , 10:02 — REGNUM У берегов Норвегии нефтяной танкер столкнулся с фрегатом. Инцидент произошёл 8 ноября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

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В результате происшествия пострадали семь человек. Как уточняет норвежская еженедельная газета Verdens Gang, в общей сложности на борту фрегата «Хельге Ингстад» и танкер «Сола ТС» находились 160 человек. Спустя час все члены экипажей были эвакуированы.

В пожарную службу поступило уведомление о том, что из танкера просочилось около десяти кубов нефти. В настоящее время спасательные службы принимают необходимые меры по ликвидации последствий.

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Причины произошедшего устанавливаются. На месте ЧП работают спасатели, пожарные, полиция, также в спасательной операции задействованы вертолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в норвежском потру Батсфьорд на российском траулере произошёл пожар. Все 17 членов экипажа были вовремя эвакуированы, никто не пострадал.

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