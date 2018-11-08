Несколько фанатов ЦСКА задержаны в Москве за нападение на римлян

Москва, , 09:44 — REGNUM Болельщики ЦСКА провоцировали фанатов итальянской «Ромы» на массовую драку перед игрой команд в «Лужниках». Нескольких зачинщиков конфликта задержала полиция, сообщает «Матч ТВ».

Инцидент произошел 7 ноября на улице Воронцово Поле. В стычке участвовали несколько десятков фанатов армейцев, они попытались напасть на гостей из Италии. Поклонники римского клуба на провокацию не ответили и укрылись в отеле «Агиос».

В результате в здании оказались разбиты стекла, пострадавших нет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщало ИА REGNUM, более 60 тысяч билетов было продано на матч между футбольными клубами ЦСКА и «Рома» в рамках турнира Лиги чемпионов. Встреча закончилась счетом 2:1 в пользу итальянцев.

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