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В Ульяновской области младенец умер после вакцинации

Происшествия

По предварительным данным следствия, двухмесячная девочка скончалась в реанимации после проведения ей в этот же день вакцинации

В Ульяновской области младенец умер после вакцинации
Вакцина

Ульяновск, 8 ноября 2018, 09:38 — REGNUM  В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в связи со смертью младенца в больнице. Двухмесячная девочка умерла в реанимации, сообщает региональное следственное управление СКР.

Согласно материалам проверки, девочка умерла 7 ноября в Павловской районной больнице.

«По данным следствия, около 12 часов в реанимации умерла двухмесячная девочка после проведения ей в этот же день вакцинации», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей»). Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о назначении ряда экспертных исследований.

По данным минздрава Ульяновской области, в регионе продолжается иммунизационная кампания против гриппа, в рамках которой по состоянию на 6 ноября профилактическими прививками охвачено 23% от всего населения области — вакцину получили более 277 тыс. человек. Случаев заболевания гриппом не выявлено.

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