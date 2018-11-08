В колонии Таджикистана взбунтовались заключённые

Худжанд, Таджикистан, , 09:20 — REGNUM В тюрьме на севере Таджикистана заключённые устроили бунт. Беспорядки произошли в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанд в ночь на 8 ноября. Об этом сообщает таджикская служба «Радио Озоди» со ссылкой на источник.

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Уточняется, что несколько заключённых совершили побег. Бунтовщики были вооружены холодным оружием. На место ЧП были брошены силы милицейского спецназа, которые подавили бунт. Есть пострадавшие среди заключённых, их количество не уточняется.

Начато расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября тюремный бунт произошёл в колонии в центральной Бразилии. 28 заключённых удалось сбежать, девять из них были застрелены охранниками и полицией, 19 человек смогли скрыться.

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