В Приморье ищут пропавший в заливе катер с двумя людьми

Владивосток, , 09:20 — REGNUM В Приморском крае спасатели пропавший катер в районе острова Аскольд залива Петра Великого катер с двумя людьми, сообщает 8 ноября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, вечером 4 ноября двое местных жителей вышли на катере из бухты Улисс во Владивостоке в район острова Аскольд и до настоящего времени не вернулись.

Накануне спасатели обследовали акваторию площадью 100 квадратных километров, также был оповещен смотритель маяка на острове. Поиски продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Приморском крае на озере Ханка перевернулась лодка, в которой находились четыре человека, двум из них удалось спастись.

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